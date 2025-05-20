Валюты / NTWK
NTWK: NETSOL Technologies Inc
5.17 USD 0.02 (0.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTWK за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.84, а максимальная — 5.30.
Следите за динамикой NETSOL Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NTWK
Дневной диапазон
4.84 5.30
Годовой диапазон
2.14 5.30
- Предыдущее закрытие
- 5.19
- Open
- 5.18
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Low
- 4.84
- High
- 5.30
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 27.97%
- 6-месячное изменение
- 115.42%
- Годовое изменение
- 82.04%
