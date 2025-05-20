Währungen / NTWK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NTWK: NETSOL Technologies Inc
4.78 USD 0.32 (6.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTWK hat sich für heute um -6.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.71 bis zu einem Hoch von 5.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die NETSOL Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTWK News
- NETSOL-Aktie steigt nach Millionen-Auftrag aus Australien
- NETSOL stock rises after securing multi-million-dollar Australian contract
- Chinese leasing company expands to Indonesia with NETSOL platform
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Netsol Technologies president Ghauri buys $70k in stock
- NETSOL signs strategic agreement with Chinese entities at SCO Summit
- NetSol Technologies (NTWK) CEO Ghauri buys $18,542 in stock
- Former BMW Financial Services CEO joins NETSOL Technologies board
- Monday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Netsol Technologies CEO Najeeb Ghauri buys $15,394 in stock
- Netsol Technologies shareholders approve board nominees and key proposals at annual meeting
- Leading Chinese Automaker Expands Use of NETSOL’s Transcend Finance Platform Following Strategic Acquisition
- NETSOL Secures Product Expansion with UK Brokerage Charles and Dean
- NETSOL appoints ex-Daimler exec to advisory board
Tagesspanne
4.71 5.17
Jahresspanne
2.14 5.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.10
- Eröffnung
- 5.17
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Tief
- 4.71
- Hoch
- 5.17
- Volumen
- 167
- Tagesänderung
- -6.27%
- Monatsänderung
- 18.32%
- 6-Monatsänderung
- 99.17%
- Jahresänderung
- 68.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K