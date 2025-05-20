KurseKategorien
Währungen / NTWK
Zurück zum Aktien

NTWK: NETSOL Technologies Inc

4.78 USD 0.32 (6.27%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NTWK hat sich für heute um -6.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.71 bis zu einem Hoch von 5.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die NETSOL Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NTWK News

Tagesspanne
4.71 5.17
Jahresspanne
2.14 5.32
Vorheriger Schlusskurs
5.10
Eröffnung
5.17
Bid
4.78
Ask
5.08
Tief
4.71
Hoch
5.17
Volumen
167
Tagesänderung
-6.27%
Monatsänderung
18.32%
6-Monatsänderung
99.17%
Jahresänderung
68.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K