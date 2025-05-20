货币 / NTWK
NTWK: NETSOL Technologies Inc
5.04 USD 0.13 (2.51%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTWK汇率已更改-2.51%。当日，交易品种以低点4.95和高点5.32进行交易。
关注NETSOL Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NTWK新闻
- NETSOL股价在获得澳大利亚数百万美元合同后上涨
- NETSOL stock rises after securing multi-million-dollar Australian contract
- Chinese leasing company expands to Indonesia with NETSOL platform
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Netsol Technologies president Ghauri buys $70k in stock
- NETSOL signs strategic agreement with Chinese entities at SCO Summit
- NetSol Technologies (NTWK) CEO Ghauri buys $18,542 in stock
- Former BMW Financial Services CEO joins NETSOL Technologies board
- Monday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Netsol Technologies CEO Najeeb Ghauri buys $15,394 in stock
- Netsol Technologies shareholders approve board nominees and key proposals at annual meeting
- Leading Chinese Automaker Expands Use of NETSOL’s Transcend Finance Platform Following Strategic Acquisition
- NETSOL Secures Product Expansion with UK Brokerage Charles and Dean
- NETSOL appoints ex-Daimler exec to advisory board
日范围
4.95 5.32
年范围
2.14 5.32
- 前一天收盘价
- 5.17
- 开盘价
- 5.32
- 卖价
- 5.04
- 买价
- 5.34
- 最低价
- 4.95
- 最高价
- 5.32
- 交易量
- 50
- 日变化
- -2.51%
- 月变化
- 24.75%
- 6个月变化
- 110.00%
- 年变化
- 77.46%
