クォートセクション
通貨 / MNSBP
株に戻る

MNSBP: MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares

25.07 USD 0.28 (1.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MNSBPの今日の為替レートは、1.13%変化しました。日中、通貨は1あたり25.07の安値と25.10の高値で取引されました。

MainStreet Bancshares Inc - Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNSBP News

1日のレンジ
25.07 25.10
1年のレンジ
22.64 27.99
以前の終値
24.79
始値
25.10
買値
25.07
買値
25.37
安値
25.07
高値
25.10
出来高
6
1日の変化
1.13%
1ヶ月の変化
4.90%
6ヶ月の変化
1.42%
1年の変化
7.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K