КотировкиРазделы
Валюты / MNSBP
Назад в Рынок акций США

MNSBP: MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares

24.17 USD 0.16 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MNSBP за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.17, а максимальная — 24.91.

Следите за динамикой MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости MNSBP

Дневной диапазон
24.17 24.91
Годовой диапазон
22.64 27.99
Предыдущее закрытие
24.33
Open
24.70
Bid
24.17
Ask
24.47
Low
24.17
High
24.91
Объем
5
Дневное изменение
-0.66%
Месячное изменение
1.13%
6-месячное изменение
-2.22%
Годовое изменение
3.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.