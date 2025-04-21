QuotazioniSezioni
MNSBP: MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares

24.95 USD 0.12 (0.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MNSBP ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.95 e ad un massimo di 24.95.

Segui le dinamiche di MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.95 24.95
Intervallo Annuale
22.64 27.99
Chiusura Precedente
25.07
Apertura
24.95
Bid
24.95
Ask
25.25
Minimo
24.95
Massimo
24.95
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.48%
Variazione Mensile
4.39%
Variazione Semestrale
0.93%
Variazione Annuale
6.85%
21 settembre, domenica