Valute / MNSBP
MNSBP: MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares
24.95 USD 0.12 (0.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MNSBP ha avuto una variazione del -0.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.95 e ad un massimo di 24.95.
Segui le dinamiche di MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.95 24.95
Intervallo Annuale
22.64 27.99
- Chiusura Precedente
- 25.07
- Apertura
- 24.95
- Bid
- 24.95
- Ask
- 25.25
- Minimo
- 24.95
- Massimo
- 24.95
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.48%
- Variazione Mensile
- 4.39%
- Variazione Semestrale
- 0.93%
- Variazione Annuale
- 6.85%
21 settembre, domenica