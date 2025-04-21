Währungen / MNSBP
MNSBP: MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares
25.07 USD 0.28 (1.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MNSBP hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.07 bis zu einem Hoch von 25.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.07 25.10
Jahresspanne
22.64 27.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.79
- Eröffnung
- 25.10
- Bid
- 25.07
- Ask
- 25.37
- Tief
- 25.07
- Hoch
- 25.10
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 1.13%
- Monatsänderung
- 4.90%
- 6-Monatsänderung
- 1.42%
- Jahresänderung
- 7.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- 416
17:00
USD
- 539
19:30
USD
- 261.7 K
19:30
USD
- 81.8 K
19:30
USD
- -173.7 K
19:30
USD
- 25.5 K