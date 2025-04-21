KurseKategorien
Währungen / MNSBP
Zurück zum Aktien

MNSBP: MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares

25.07 USD 0.28 (1.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MNSBP hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.07 bis zu einem Hoch von 25.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNSBP News

Tagesspanne
25.07 25.10
Jahresspanne
22.64 27.99
Vorheriger Schlusskurs
24.79
Eröffnung
25.10
Bid
25.07
Ask
25.37
Tief
25.07
Hoch
25.10
Volumen
6
Tagesänderung
1.13%
Monatsänderung
4.90%
6-Monatsänderung
1.42%
Jahresänderung
7.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K