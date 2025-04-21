시세섹션
통화 / MNSBP
주식로 돌아가기

MNSBP: MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares

24.95 USD 0.12 (0.48%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MNSBP 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.95이고 고가는 24.95이었습니다.

MainStreet Bancshares Inc - Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MNSBP News

일일 변동 비율
24.95 24.95
년간 변동
22.64 27.99
이전 종가
25.07
시가
24.95
Bid
24.95
Ask
25.25
저가
24.95
고가
24.95
볼륨
2
일일 변동
-0.48%
월 변동
4.39%
6개월 변동
0.93%
년간 변동율
6.85%
20 9월, 토요일