MBINN: Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C

21.24 USD 0.10 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MBINNの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり21.24の安値と21.39の高値で取引されました。

Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.24 21.39
1年のレンジ
18.31 24.33
以前の終値
21.34
始値
21.30
買値
21.24
買値
21.54
安値
21.24
高値
21.39
出来高
8
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
6.20%
6ヶ月の変化
2.16%
1年の変化
-11.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K