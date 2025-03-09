시세섹션
통화 / MBINN
MBINN: Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C

21.31 USD 0.07 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

MBINN 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.24이고 고가는 21.32이었습니다.

MBINN 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.24이고 고가는 21.32이었습니다.

일일 변동 비율
21.24 21.32
년간 변동
18.31 24.33
이전 종가
21.24
시가
21.24
Bid
21.31
Ask
21.61
저가
21.24
고가
21.32
볼륨
7
일일 변동
0.33%
월 변동
6.55%
6개월 변동
2.50%
년간 변동율
-11.10%
