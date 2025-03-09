Валюты / MBINN
MBINN: Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C
21.17 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBINN за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.95, а максимальная — 21.28.
Следите за динамикой Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.95 21.28
Годовой диапазон
18.31 24.33
- Предыдущее закрытие
- 21.19
- Open
- 21.28
- Bid
- 21.17
- Ask
- 21.47
- Low
- 20.95
- High
- 21.28
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 5.85%
- 6-месячное изменение
- 1.83%
- Годовое изменение
- -11.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.