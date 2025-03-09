QuotazioniSezioni
MBINN: Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C

21.31 USD 0.07 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBINN ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.24 e ad un massimo di 21.32.

Segui le dinamiche di Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.24 21.32
Intervallo Annuale
18.31 24.33
Chiusura Precedente
21.24
Apertura
21.24
Bid
21.31
Ask
21.61
Minimo
21.24
Massimo
21.32
Volume
7
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
6.55%
Variazione Semestrale
2.50%
Variazione Annuale
-11.10%
20 settembre, sabato