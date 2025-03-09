Valute / MBINN
MBINN: Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C
21.31 USD 0.07 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBINN ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.24 e ad un massimo di 21.32.
Segui le dinamiche di Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.24 21.32
Intervallo Annuale
18.31 24.33
- Chiusura Precedente
- 21.24
- Apertura
- 21.24
- Bid
- 21.31
- Ask
- 21.61
- Minimo
- 21.24
- Massimo
- 21.32
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 6.55%
- Variazione Semestrale
- 2.50%
- Variazione Annuale
- -11.10%
20 settembre, sabato