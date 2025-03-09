Währungen / MBINN
MBINN: Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C
21.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBINN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.24 bis zu einem Hoch von 21.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Merchants Bancorp - Depositary Shares 6.00% Fixed Rate Series C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.24 21.24
Jahresspanne
18.31 24.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.24
- Eröffnung
- 21.24
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Tief
- 21.24
- Hoch
- 21.24
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 6.20%
- 6-Monatsänderung
- 2.16%
- Jahresänderung
- -11.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K