通貨 / LPCN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LPCN: Lipocine Inc
2.85 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LPCNの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり2.85の安値と2.99の高値で取引されました。
Lipocine Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPCN News
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright amid Phase 3 progress
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on PPD treatment potential
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 3 trial begins
- Lipocine doses first patient in phase 3 trial for oral PPD treatment
- Lipocine partner files for Canadian approval of oral TRT drug
- Lipocine’s LPCN 1148 Highlighted in the June 2025 Edition of Hepatology
- Lipocine to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
1日のレンジ
2.85 2.99
1年のレンジ
2.68 6.17
- 以前の終値
- 2.85
- 始値
- 2.99
- 買値
- 2.85
- 買値
- 3.15
- 安値
- 2.85
- 高値
- 2.99
- 出来高
- 30
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -2.06%
- 6ヶ月の変化
- -12.31%
- 1年の変化
- -37.36%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K