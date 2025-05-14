Valute / LPCN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
LPCN: Lipocine Inc
2.88 USD 0.03 (1.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LPCN ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.85 e ad un massimo di 2.97.
Segui le dinamiche di Lipocine Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPCN News
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright amid Phase 3 progress
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on PPD treatment potential
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 3 trial begins
- Lipocine doses first patient in phase 3 trial for oral PPD treatment
- Lipocine partner files for Canadian approval of oral TRT drug
- Lipocine’s LPCN 1148 Highlighted in the June 2025 Edition of Hepatology
- Lipocine to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
Intervallo Giornaliero
2.85 2.97
Intervallo Annuale
2.68 6.17
- Chiusura Precedente
- 2.85
- Apertura
- 2.92
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Minimo
- 2.85
- Massimo
- 2.97
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- 1.05%
- Variazione Mensile
- -1.03%
- Variazione Semestrale
- -11.38%
- Variazione Annuale
- -36.70%
21 settembre, domenica