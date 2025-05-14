货币 / LPCN
LPCN: Lipocine Inc
2.85 USD 0.10 (3.39%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LPCN汇率已更改-3.39%。当日，交易品种以低点2.85和高点2.97进行交易。
关注Lipocine Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LPCN新闻
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright amid Phase 3 progress
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on PPD treatment potential
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 3 trial begins
- Lipocine doses first patient in phase 3 trial for oral PPD treatment
- Lipocine partner files for Canadian approval of oral TRT drug
- Lipocine’s LPCN 1148 Highlighted in the June 2025 Edition of Hepatology
- Lipocine to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
日范围
2.85 2.97
年范围
2.68 6.17
- 前一天收盘价
- 2.95
- 开盘价
- 2.94
- 卖价
- 2.85
- 买价
- 3.15
- 最低价
- 2.85
- 最高价
- 2.97
- 交易量
- 33
- 日变化
- -3.39%
- 月变化
- -2.06%
- 6个月变化
- -12.31%
- 年变化
- -37.36%
