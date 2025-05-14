Валюты / LPCN
LPCN: Lipocine Inc
2.95 USD 0.02 (0.67%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPCN за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.89, а максимальная — 3.08.
Следите за динамикой Lipocine Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LPCN
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright amid Phase 3 progress
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on PPD treatment potential
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 3 trial begins
- Lipocine doses first patient in phase 3 trial for oral PPD treatment
- Lipocine partner files for Canadian approval of oral TRT drug
- Lipocine’s LPCN 1148 Highlighted in the June 2025 Edition of Hepatology
- Lipocine to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
Дневной диапазон
2.89 3.08
Годовой диапазон
2.68 6.17
- Предыдущее закрытие
- 2.97
- Open
- 2.97
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Low
- 2.89
- High
- 3.08
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- -9.23%
- Годовое изменение
- -35.16%
