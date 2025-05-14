Devises / LPCN
LPCN: Lipocine Inc
2.88 USD 0.03 (1.05%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LPCN a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.85 et à un maximum de 2.97.
Suivez la dynamique Lipocine Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LPCN Nouvelles
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright amid Phase 3 progress
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on PPD treatment potential
- Lipocine stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright as Phase 3 trial begins
- Lipocine doses first patient in phase 3 trial for oral PPD treatment
- Lipocine partner files for Canadian approval of oral TRT drug
- Lipocine’s LPCN 1148 Highlighted in the June 2025 Edition of Hepatology
- Lipocine to Present at A.G.P.’s Annual Healthcare Company Showcase
2.85 2.97
2.68 6.17
- 2.85
- 2.92
- 2.88
- 3.18
- 2.85
- 2.97
- 37
- 1.05%
- -1.03%
- -11.38%
- -36.70%
20 septembre, samedi