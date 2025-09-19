クォートセクション
通貨 / JL
JL: J-Long Group Limited

6.49 USD 0.21 (3.34%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JLの今日の為替レートは、3.34%変化しました。日中、通貨は1あたり6.06の安値と6.59の高値で取引されました。

J-Long Group Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
6.06 6.59
1年のレンジ
0.23 13.41
以前の終値
6.28
始値
6.39
買値
6.49
買値
6.79
安値
6.06
高値
6.59
出来高
116
1日の変化
3.34%
1ヶ月の変化
13.66%
6ヶ月の変化
63.48%
1年の変化
1482.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K