QuotazioniSezioni
Valute / JL
Tornare a Azioni

JL: J-Long Group Limited

6.53 USD 0.04 (0.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JL ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.30 e ad un massimo di 6.85.

Segui le dinamiche di J-Long Group Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
6.30 6.85
Intervallo Annuale
0.23 13.41
Chiusura Precedente
6.49
Apertura
6.58
Bid
6.53
Ask
6.83
Minimo
6.30
Massimo
6.85
Volume
112
Variazione giornaliera
0.62%
Variazione Mensile
14.36%
Variazione Semestrale
64.48%
Variazione Annuale
1492.68%
21 settembre, domenica