JL: J-Long Group Limited

6.73 USD 0.24 (3.70%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JL hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.43 bis zu einem Hoch von 6.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die J-Long Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
6.43 6.85
Jahresspanne
0.23 13.41
Vorheriger Schlusskurs
6.49
Eröffnung
6.58
Bid
6.73
Ask
7.03
Tief
6.43
Hoch
6.85
Volumen
44
Tagesänderung
3.70%
Monatsänderung
17.86%
6-Monatsänderung
69.52%
Jahresänderung
1541.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K