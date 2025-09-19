Währungen / JL
JL: J-Long Group Limited
6.73 USD 0.24 (3.70%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JL hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.43 bis zu einem Hoch von 6.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die J-Long Group Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.43 6.85
Jahresspanne
0.23 13.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.49
- Eröffnung
- 6.58
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Tief
- 6.43
- Hoch
- 6.85
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- 3.70%
- Monatsänderung
- 17.86%
- 6-Monatsänderung
- 69.52%
- Jahresänderung
- 1541.46%
