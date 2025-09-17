КотировкиРазделы
JL: J-Long Group Limited

6.39 USD 0.94 (17.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JL за сегодня изменился на 17.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.56, а максимальная — 6.80.

Следите за динамикой J-Long Group Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.56 6.80
Годовой диапазон
0.23 13.41
Предыдущее закрытие
5.45
Open
5.71
Bid
6.39
Ask
6.69
Low
5.56
High
6.80
Объем
123
Дневное изменение
17.25%
Месячное изменение
11.91%
6-месячное изменение
60.96%
Годовое изменение
1458.54%
