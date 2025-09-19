通貨 / HTB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HTB
42.58 USD 1.88 (4.62%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HTBの今日の為替レートは、4.62%変化しました。日中、通貨は1あたり40.72の安値と42.65の高値で取引されました。
ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
40.72 42.65
1年のレンジ
30.95 42.65
- 以前の終値
- 40.70
- 始値
- 41.09
- 買値
- 42.58
- 買値
- 42.88
- 安値
- 40.72
- 高値
- 42.65
- 出来高
- 150
- 1日の変化
- 4.62%
- 1ヶ月の変化
- 4.80%
- 6ヶ月の変化
- 24.72%
- 1年の変化
- 15.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K