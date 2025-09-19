KurseKategorien
Währungen / HTB
Zurück zum Aktien

HTB

42.31 USD 0.27 (0.63%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HTB hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.26 bis zu einem Hoch von 42.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
41.26 42.96
Jahresspanne
30.95 42.96
Vorheriger Schlusskurs
42.58
Eröffnung
42.68
Bid
42.31
Ask
42.61
Tief
41.26
Hoch
42.96
Volumen
60
Tagesänderung
-0.63%
Monatsänderung
4.13%
6-Monatsänderung
23.93%
Jahresänderung
14.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K