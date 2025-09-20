QuotazioniSezioni
HTB

41.71 USD 0.87 (2.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HTB ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.26 e ad un massimo di 42.96.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
41.26 42.96
Intervallo Annuale
30.95 42.96
Chiusura Precedente
42.58
Apertura
42.68
Bid
41.71
Ask
42.01
Minimo
41.26
Massimo
42.96
Volume
144
Variazione giornaliera
-2.04%
Variazione Mensile
2.66%
Variazione Semestrale
22.17%
Variazione Annuale
12.73%
20 settembre, sabato