GNTA: Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares
3.04 USD 0.06 (1.94%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GNTAの今日の為替レートは、-1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり3.02の安値と3.22の高値で取引されました。
Genenta Science S.p.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.02 3.22
1年のレンジ
2.56 7.28
- 以前の終値
- 3.10
- 始値
- 3.20
- 買値
- 3.04
- 買値
- 3.34
- 安値
- 3.02
- 高値
- 3.22
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -1.94%
- 1ヶ月の変化
- -19.36%
- 6ヶ月の変化
- -21.65%
- 1年の変化
- -24.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K