Währungen / GNTA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GNTA: Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares
2.98 USD 0.06 (1.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNTA hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.98 bis zu einem Hoch von 3.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.98 3.10
Jahresspanne
2.56 7.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.04
- Eröffnung
- 3.10
- Bid
- 2.98
- Ask
- 3.28
- Tief
- 2.98
- Hoch
- 3.10
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -1.97%
- Monatsänderung
- -20.95%
- 6-Monatsänderung
- -23.20%
- Jahresänderung
- -26.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K