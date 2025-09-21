QuotazioniSezioni
GNTA: Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares

2.86 USD 0.18 (5.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GNTA ha avuto una variazione del -5.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.86 e ad un massimo di 3.10.

Segui le dinamiche di Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.86 3.10
Intervallo Annuale
2.56 7.28
Chiusura Precedente
3.04
Apertura
3.10
Bid
2.86
Ask
3.16
Minimo
2.86
Massimo
3.10
Volume
10
Variazione giornaliera
-5.92%
Variazione Mensile
-24.14%
Variazione Semestrale
-26.29%
Variazione Annuale
-29.03%
21 settembre, domenica