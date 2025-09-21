Valute / GNTA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GNTA: Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares
2.86 USD 0.18 (5.92%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GNTA ha avuto una variazione del -5.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.86 e ad un massimo di 3.10.
Segui le dinamiche di Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.86 3.10
Intervallo Annuale
2.56 7.28
- Chiusura Precedente
- 3.04
- Apertura
- 3.10
- Bid
- 2.86
- Ask
- 3.16
- Minimo
- 2.86
- Massimo
- 3.10
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -5.92%
- Variazione Mensile
- -24.14%
- Variazione Semestrale
- -26.29%
- Variazione Annuale
- -29.03%
21 settembre, domenica