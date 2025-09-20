통화 / GNTA
GNTA: Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares
2.86 USD 0.18 (5.92%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GNTA 환율이 오늘 -5.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.86이고 고가는 3.10이었습니다.
Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.86 3.10
년간 변동
2.56 7.28
- 이전 종가
- 3.04
- 시가
- 3.10
- Bid
- 2.86
- Ask
- 3.16
- 저가
- 2.86
- 고가
- 3.10
- 볼륨
- 10
- 일일 변동
- -5.92%
- 월 변동
- -24.14%
- 6개월 변동
- -26.29%
- 년간 변동율
- -29.03%
20 9월, 토요일