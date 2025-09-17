КотировкиРазделы
Валюты / GNTA
GNTA: Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares

3.05 USD 0.02 (0.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GNTA за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.01, а максимальная — 3.09.

Следите за динамикой Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.01 3.09
Годовой диапазон
2.56 7.28
Предыдущее закрытие
3.03
Open
3.01
Bid
3.05
Ask
3.35
Low
3.01
High
3.09
Объем
8
Дневное изменение
0.66%
Месячное изменение
-19.10%
6-месячное изменение
-21.39%
Годовое изменение
-24.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.