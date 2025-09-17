Валюты / GNTA
GNTA: Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares
3.05 USD 0.02 (0.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNTA за сегодня изменился на 0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.01, а максимальная — 3.09.
Следите за динамикой Genenta Science S.p.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.01 3.09
Годовой диапазон
2.56 7.28
- Предыдущее закрытие
- 3.03
- Open
- 3.01
- Bid
- 3.05
- Ask
- 3.35
- Low
- 3.01
- High
- 3.09
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.66%
- Месячное изменение
- -19.10%
- 6-месячное изменение
- -21.39%
- Годовое изменение
- -24.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.