通貨 / GBFH
GBFH: GBANK FINL HLDGS INC
41.08 USD 1.08 (2.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GBFHの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり40.41の安値と41.57の高値で取引されました。
GBANK FINL HLDGS INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
40.41 41.57
1年のレンジ
33.44 45.00
- 以前の終値
- 40.00
- 始値
- 40.73
- 買値
- 41.08
- 買値
- 41.38
- 安値
- 40.41
- 高値
- 41.57
- 出来高
- 152
- 1日の変化
- 2.70%
- 1ヶ月の変化
- 5.01%
- 6ヶ月の変化
- 2.96%
- 1年の変化
- 2.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K