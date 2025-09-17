Валюты / GBFH
GBFH: GBANK FINL HLDGS INC
39.72 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GBFH за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.00, а максимальная — 40.16.
Следите за динамикой GBANK FINL HLDGS INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
39.00 40.16
Годовой диапазон
33.44 45.00
- Предыдущее закрытие
- 39.76
- Open
- 40.16
- Bid
- 39.72
- Ask
- 40.02
- Low
- 39.00
- High
- 40.16
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.53%
- 6-месячное изменение
- -0.45%
- Годовое изменение
- -0.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.