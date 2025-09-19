Währungen / GBFH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GBFH: GBANK FINL HLDGS INC
41.40 USD 0.32 (0.78%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GBFH hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.06 bis zu einem Hoch von 41.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die GBANK FINL HLDGS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
41.06 41.40
Jahresspanne
33.44 45.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.08
- Eröffnung
- 41.06
- Bid
- 41.40
- Ask
- 41.70
- Tief
- 41.06
- Hoch
- 41.40
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- 5.83%
- 6-Monatsänderung
- 3.76%
- Jahresänderung
- 3.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K