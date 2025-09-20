QuotazioniSezioni
Valute / GBFH
Tornare a Azioni

GBFH: GBANK FINL HLDGS INC

41.02 USD 0.06 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GBFH ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.34 e ad un massimo di 41.84.

Segui le dinamiche di GBANK FINL HLDGS INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
40.34 41.84
Intervallo Annuale
33.44 45.00
Chiusura Precedente
41.08
Apertura
41.06
Bid
41.02
Ask
41.32
Minimo
40.34
Massimo
41.84
Volume
132
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
4.86%
Variazione Semestrale
2.81%
Variazione Annuale
2.81%
20 settembre, sabato