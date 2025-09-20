Valute / GBFH
GBFH: GBANK FINL HLDGS INC
41.02 USD 0.06 (0.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GBFH ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.34 e ad un massimo di 41.84.
Segui le dinamiche di GBANK FINL HLDGS INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
40.34 41.84
Intervallo Annuale
33.44 45.00
- Chiusura Precedente
- 41.08
- Apertura
- 41.06
- Bid
- 41.02
- Ask
- 41.32
- Minimo
- 40.34
- Massimo
- 41.84
- Volume
- 132
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 4.86%
- Variazione Semestrale
- 2.81%
- Variazione Annuale
- 2.81%
20 settembre, sabato