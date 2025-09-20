시세섹션
통화 / GBFH
주식로 돌아가기

GBFH: GBANK FINL HLDGS INC

41.02 USD 0.06 (0.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GBFH 환율이 오늘 -0.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.34이고 고가는 41.84이었습니다.

GBANK FINL HLDGS INC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
40.34 41.84
년간 변동
33.44 45.00
이전 종가
41.08
시가
41.06
Bid
41.02
Ask
41.32
저가
40.34
고가
41.84
볼륨
132
일일 변동
-0.15%
월 변동
4.86%
6개월 변동
2.81%
년간 변동율
2.81%
20 9월, 토요일