通貨 / FNGD
FNGD: MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January

4.94 USD 0.20 (3.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNGDの今日の為替レートは、-3.89%変化しました。日中、通貨は1あたり4.89の安値と5.01の高値で取引されました。

MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.89 5.01
1年のレンジ
4.89 27.66
以前の終値
5.14
始値
4.97
買値
4.94
買値
5.24
安値
4.89
高値
5.01
出来高
2.631 K
1日の変化
-3.89%
1ヶ月の変化
-22.20%
6ヶ月の変化
-73.21%
1年の変化
-77.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K