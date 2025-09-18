CotizacionesSecciones
FNGD: MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January

5.14 USD 0.09 (1.78%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FNGD de hoy ha cambiado un 1.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.03, mientras que el máximo ha alcanzado 5.29.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
5.03 5.29
Rango anual
4.98 27.66
Cierres anteriores
5.05
Open
5.04
Bid
5.14
Ask
5.44
Low
5.03
High
5.29
Volumen
3.126 K
Cambio diario
1.78%
Cambio mensual
-19.06%
Cambio a 6 meses
-72.13%
Cambio anual
-76.37%
