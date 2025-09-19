Währungen / FNGD
FNGD: MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January
4.94 USD 0.20 (3.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNGD hat sich für heute um -3.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.89 bis zu einem Hoch von 5.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.89 5.01
Jahresspanne
4.89 27.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.14
- Eröffnung
- 4.97
- Bid
- 4.94
- Ask
- 5.24
- Tief
- 4.89
- Hoch
- 5.01
- Volumen
- 2.631 K
- Tagesänderung
- -3.89%
- Monatsänderung
- -22.20%
- 6-Monatsänderung
- -73.21%
- Jahresänderung
- -77.29%
