Валюты / FNGD
FNGD: MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January
5.05 USD 0.04 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNGD за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.98, а максимальная — 5.07.
Следите за динамикой MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.98 5.07
Годовой диапазон
4.98 27.66
- Предыдущее закрытие
- 5.01
- Open
- 4.98
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Low
- 4.98
- High
- 5.07
- Объем
- 1.635 K
- Дневное изменение
- 0.80%
- Месячное изменение
- -20.47%
- 6-месячное изменение
- -72.61%
- Годовое изменение
- -76.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.