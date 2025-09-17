КотировкиРазделы
FNGD: MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January

5.05 USD 0.04 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FNGD за сегодня изменился на 0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.98, а максимальная — 5.07.

Следите за динамикой MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.98 5.07
Годовой диапазон
4.98 27.66
Предыдущее закрытие
5.01
Open
4.98
Bid
5.05
Ask
5.35
Low
4.98
High
5.07
Объем
1.635 K
Дневное изменение
0.80%
Месячное изменение
-20.47%
6-месячное изменение
-72.61%
Годовое изменение
-76.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.