FNGD: MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January

4.81 USD 0.13 (2.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNGD ha avuto una variazione del -2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.80 e ad un massimo di 4.92.

Segui le dinamiche di MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.80 4.92
Intervallo Annuale
4.80 27.66
Chiusura Precedente
4.94
Apertura
4.90
Bid
4.81
Ask
5.11
Minimo
4.80
Massimo
4.92
Volume
1.666 K
Variazione giornaliera
-2.63%
Variazione Mensile
-24.25%
Variazione Semestrale
-73.92%
Variazione Annuale
-77.89%
20 settembre, sabato