Valute / FNGD
FNGD: MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January
4.81 USD 0.13 (2.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNGD ha avuto una variazione del -2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.80 e ad un massimo di 4.92.
Segui le dinamiche di MicroSectors FANG Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.80 4.92
Intervallo Annuale
4.80 27.66
- Chiusura Precedente
- 4.94
- Apertura
- 4.90
- Bid
- 4.81
- Ask
- 5.11
- Minimo
- 4.80
- Massimo
- 4.92
- Volume
- 1.666 K
- Variazione giornaliera
- -2.63%
- Variazione Mensile
- -24.25%
- Variazione Semestrale
- -73.92%
- Variazione Annuale
- -77.89%
20 settembre, sabato