クォートセクション
通貨 / EFSI
EFSI: EAGLE FINANCIAL SERVICES INC

39.60 USD 2.30 (6.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EFSIの今日の為替レートは、6.17%変化しました。日中、通貨は1あたり37.57の安値と39.86の高値で取引されました。

EAGLE FINANCIAL SERVICES INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
37.57 39.86
1年のレンジ
28.70 39.86
以前の終値
37.30
始値
37.57
買値
39.60
買値
39.90
安値
37.57
高値
39.86
出来高
84
1日の変化
6.17%
1ヶ月の変化
6.82%
6ヶ月の変化
20.40%
1年の変化
19.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K