CotizacionesSecciones
Divisas / EFSI
Volver a Acciones

EFSI: EAGLE FINANCIAL SERVICES INC

37.30 USD 0.55 (1.50%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EFSI de hoy ha cambiado un 1.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.93, mientras que el máximo ha alcanzado 37.60.

Siga la dinámica de la pareja de divisas EAGLE FINANCIAL SERVICES INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
36.93 37.60
Rango anual
28.70 37.60
Cierres anteriores
36.75
Open
36.93
Bid
37.30
Ask
37.60
Low
36.93
High
37.60
Volumen
64
Cambio diario
1.50%
Cambio mensual
0.62%
Cambio a 6 meses
13.41%
Cambio anual
12.18%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B