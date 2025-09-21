QuotazioniSezioni
Valute / EFSI
EFSI: EAGLE FINANCIAL SERVICES INC

39.37 USD 0.23 (0.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFSI ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.04 e ad un massimo di 39.53.

Segui le dinamiche di EAGLE FINANCIAL SERVICES INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
38.04 39.53
Intervallo Annuale
28.70 39.86
Chiusura Precedente
39.60
Apertura
39.48
Bid
39.37
Ask
39.67
Minimo
38.04
Massimo
39.53
Volume
140
Variazione giornaliera
-0.58%
Variazione Mensile
6.20%
Variazione Semestrale
19.70%
Variazione Annuale
18.41%
21 settembre, domenica