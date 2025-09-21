Valute / EFSI
EFSI: EAGLE FINANCIAL SERVICES INC
39.37 USD 0.23 (0.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EFSI ha avuto una variazione del -0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.04 e ad un massimo di 39.53.
Segui le dinamiche di EAGLE FINANCIAL SERVICES INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
38.04 39.53
Intervallo Annuale
28.70 39.86
- Chiusura Precedente
- 39.60
- Apertura
- 39.48
- Bid
- 39.37
- Ask
- 39.67
- Minimo
- 38.04
- Massimo
- 39.53
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- -0.58%
- Variazione Mensile
- 6.20%
- Variazione Semestrale
- 19.70%
- Variazione Annuale
- 18.41%
21 settembre, domenica