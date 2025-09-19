KurseKategorien
EFSI: EAGLE FINANCIAL SERVICES INC

39.00 USD 0.60 (1.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EFSI hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.00 bis zu einem Hoch von 39.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die EAGLE FINANCIAL SERVICES INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
39.00 39.53
Jahresspanne
28.70 39.86
Vorheriger Schlusskurs
39.60
Eröffnung
39.48
Bid
39.00
Ask
39.30
Tief
39.00
Hoch
39.53
Volumen
36
Tagesänderung
-1.52%
Monatsänderung
5.21%
6-Monatsänderung
18.58%
Jahresänderung
17.29%
