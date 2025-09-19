Währungen / EFSI
EFSI: EAGLE FINANCIAL SERVICES INC
39.00 USD 0.60 (1.52%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EFSI hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.00 bis zu einem Hoch von 39.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die EAGLE FINANCIAL SERVICES INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.00 39.53
Jahresspanne
28.70 39.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.60
- Eröffnung
- 39.48
- Bid
- 39.00
- Ask
- 39.30
- Tief
- 39.00
- Hoch
- 39.53
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- 5.21%
- 6-Monatsänderung
- 18.58%
- Jahresänderung
- 17.29%
