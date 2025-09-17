Валюты / EFSI
EFSI: EAGLE FINANCIAL SERVICES INC
36.75 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EFSI за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.56, а максимальная — 36.88.
Следите за динамикой EAGLE FINANCIAL SERVICES INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
36.56 36.88
Годовой диапазон
28.70 37.43
- Предыдущее закрытие
- 36.76
- Open
- 36.78
- Bid
- 36.75
- Ask
- 37.05
- Low
- 36.56
- High
- 36.88
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- -0.86%
- 6-месячное изменение
- 11.74%
- Годовое изменение
- 10.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.