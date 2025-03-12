通貨 / DTC
DTC: Solo Brands Inc Class A
0.09 USD 0.01 (10.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DTCの今日の為替レートは、-10.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.09の安値と0.11の高値で取引されました。
Solo Brands Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DTC News
- Deckers Outdoor Corporation (DECK): A Bull Case Theory
- Solo Brands at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Turnaround
- Dubai Taxi reports 13.6 million trips in Q2, exceeding estimates
- Solo Brands appoints permanent CEO amid debt restructuring
- Solo Stove Expands Portfolio with Introduction of the new Solo Steelfire™ 30 Stainless Griddle
- Popular outdoor brand shares Chapter 11 bankruptcy warning
- Solo Brands, Inc. (DTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.09 0.11
1年のレンジ
0.09 33.43
- 以前の終値
- 0.10
- 始値
- 0.11
- 買値
- 0.09
- 買値
- 0.39
- 安値
- 0.09
- 高値
- 0.11
- 出来高
- 270
- 1日の変化
- -10.00%
- 1ヶ月の変化
- -99.60%
- 6ヶ月の変化
- -92.74%
- 1年の変化
- -95.34%
