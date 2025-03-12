통화 / DTC
DTC: Solo Brands Inc Class A
0.09 USD 0.01 (10.00%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DTC 환율이 오늘 -10.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.09이고 고가는 0.11이었습니다.
Solo Brands Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Deckers Outdoor Corporation (DECK): A Bull Case Theory
- Solo Brands at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Turnaround
- Dubai Taxi reports 13.6 million trips in Q2, exceeding estimates
- Solo Brands appoints permanent CEO amid debt restructuring
- Solo Stove Expands Portfolio with Introduction of the new Solo Steelfire™ 30 Stainless Griddle
- Popular outdoor brand shares Chapter 11 bankruptcy warning
- Solo Brands, Inc. (DTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.09 0.11
년간 변동
0.09 33.43
- 이전 종가
- 0.10
- 시가
- 0.11
- Bid
- 0.09
- Ask
- 0.39
- 저가
- 0.09
- 고가
- 0.11
- 볼륨
- 270
- 일일 변동
- -10.00%
- 월 변동
- -99.60%
- 6개월 변동
- -92.74%
- 년간 변동율
- -95.34%
20 9월, 토요일