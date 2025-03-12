Валюты / DTC
DTC: Solo Brands Inc Class A
0.09 USD 0.01 (10.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTC за сегодня изменился на -10.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.09, а максимальная — 0.11.
Новости DTC
- Solo Brands at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Turnaround
- Dubai Taxi reports 13.6 million trips in Q2, exceeding estimates
- Solo Brands appoints permanent CEO amid debt restructuring
- Solo Stove Expands Portfolio with Introduction of the new Solo Steelfire™ 30 Stainless Griddle
- Popular outdoor brand shares Chapter 11 bankruptcy warning
- Solo Brands, Inc. (DTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.09 0.11
Годовой диапазон
0.09 33.43
- Предыдущее закрытие
- 0.10
- Open
- 0.11
- Bid
- 0.09
- Ask
- 0.39
- Low
- 0.09
- High
- 0.11
- Объем
- 270
- Дневное изменение
- -10.00%
- Месячное изменение
- -99.60%
- 6-месячное изменение
- -92.74%
- Годовое изменение
- -95.34%
