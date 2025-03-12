KurseKategorien
DTC: Solo Brands Inc Class A

0.09 USD 0.01 (10.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DTC hat sich für heute um -10.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.09 bis zu einem Hoch von 0.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Solo Brands Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

DTC News

Tagesspanne
0.09 0.11
Jahresspanne
0.09 33.43
Vorheriger Schlusskurs
0.10
Eröffnung
0.11
Bid
0.09
Ask
0.39
Tief
0.09
Hoch
0.11
Volumen
270
Tagesänderung
-10.00%
Monatsänderung
-99.60%
6-Monatsänderung
-92.74%
Jahresänderung
-95.34%
