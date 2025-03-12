Währungen / DTC
DTC: Solo Brands Inc Class A
0.09 USD 0.01 (10.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DTC hat sich für heute um -10.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.09 bis zu einem Hoch von 0.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Solo Brands Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DTC News
- Deckers Outdoor Corporation (DECK): A Bull Case Theory
- Solo Brands at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Turnaround
- Dubai Taxi reports 13.6 million trips in Q2, exceeding estimates
- Solo Brands appoints permanent CEO amid debt restructuring
- Solo Stove Expands Portfolio with Introduction of the new Solo Steelfire™ 30 Stainless Griddle
- Popular outdoor brand shares Chapter 11 bankruptcy warning
- Solo Brands, Inc. (DTC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.09 0.11
Jahresspanne
0.09 33.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.10
- Eröffnung
- 0.11
- Bid
- 0.09
- Ask
- 0.39
- Tief
- 0.09
- Hoch
- 0.11
- Volumen
- 270
- Tagesänderung
- -10.00%
- Monatsänderung
- -99.60%
- 6-Monatsänderung
- -92.74%
- Jahresänderung
- -95.34%
