DTC: Solo Brands Inc Class A

0.09 USD 0.01 (10.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTC ha avuto una variazione del -10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.09 e ad un massimo di 0.11.

Segui le dinamiche di Solo Brands Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.09 0.11
Intervallo Annuale
0.09 33.43
Chiusura Precedente
0.10
Apertura
0.11
Bid
0.09
Ask
0.39
Minimo
0.09
Massimo
0.11
Volume
270
Variazione giornaliera
-10.00%
Variazione Mensile
-99.60%
Variazione Semestrale
-92.74%
Variazione Annuale
-95.34%
