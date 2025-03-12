Valute / DTC
DTC: Solo Brands Inc Class A
0.09 USD 0.01 (10.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DTC ha avuto una variazione del -10.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.09 e ad un massimo di 0.11.
Segui le dinamiche di Solo Brands Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.09 0.11
Intervallo Annuale
0.09 33.43
- Chiusura Precedente
- 0.10
- Apertura
- 0.11
- Bid
- 0.09
- Ask
- 0.39
- Minimo
- 0.09
- Massimo
- 0.11
- Volume
- 270
- Variazione giornaliera
- -10.00%
- Variazione Mensile
- -99.60%
- Variazione Semestrale
- -92.74%
- Variazione Annuale
- -95.34%
21 settembre, domenica